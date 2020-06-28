В США заявили, что торговое соглашение с Британией не охватит все сектора

Соглашение между Великобританией и Соединенными Штатами не обязательно должно охватывать разом все сектора взаимной торговли. Такое мнение в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си выразил в воскресенье министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не считаю, что оно должно, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. - Есть сферы, в которых президент [США Дональд] Трамп и премьер-министр [Великобритании Борис] Джонсон договорились по многим вопросам. Есть и области, по которым требуются дополнительные дискуссии".

"Я не понимаю, почему мы не можем работать в областях, где есть договоренность, закрепить их и быть нацеленными на последующее решение остальных проблем", - заметил Карсон.

В настоящий момент между Лондоном и Вашингтоном ведутся переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Они начались вслед за тем, как Великобритания в ночь на 1 февраля вышла из ЕС после 47 лет пребывания в сообществе. Это открыло ей возможности для заключения торговых сделок по всему миру. В 2018 году объем британского экспорта в США достиг £123,5 млрд ($150 млрд по текущему курсу), а американского импорта в Великобританию - £78 млрд ($95 млрд).