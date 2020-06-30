Бобры заселили Аляску из-за таяния вечной мерзлоты и теперь помогают ей таять еще больше

Климатологи обнаружили, что численность бобров на Аляске и в других уголках Арктики в последние годы значительно выросла из-за того, что таяние вечной мерзлоты создало комфортные условия для их жизни и миграции в регион. В результате бобры начали сами влиять на таяние вечной мерзлоты. Выводы ученых, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, опубликовал научный журнал Environmental Research Letters.

"Бобры начали распространяться по Арктике в последние десятилетия, что связано как с глобальным потеплением, так и с тем, что на них сейчас не так много охотятся. Мы не ожидали того, что эти грызуны столь эффективно воспользуются этой возможностью. По сути, сейчас их численность растет экспоненциально", – рассказал один из авторов работы, климатолог из Института Альфреда Вегенера Ингмар Нитце.

Ученые предполагают,что из-за быстрого потепления Арктики в результате глобального потепления площадь вечной мерзлоты, которая образовалась в почве северных регионов Евразии и Северной Америки во времена последнего оледенения, сильно уменьшится. Климатологи считают, что к концу XXI века на юге Сибири и Аляски исчезнет около трети вечной мерзлоты.

В результате высвободится огромное количество замороженной органики, которая на протяжении нескольких сотен тысяч лет накапливалась в промерзшей почве. Микробы быстро разложат ее, из-за чего выделятся большие объемы метана и углекислого газа. Кроме того, из-за осушения Арктики, которое произойдет из-за таяния мерзлоты, чаще будут происходить стихийные пожары, которые также будут уничтожать эти запасы органики.

Все это будет негативно влиять не только на природу, но и на жизнь людей в приполярных регионах и в умеренных широтах. В частности, год назад климатологи показали, что таяние вечной мерзлоты затронет более 70% инфраструктуры заполярных городов. Это произойдет вне зависимости от того, как в будущем будут бороться с глобальным потеплением.

Бобры-инженеры

Изучая в ходе нового исследования совершенно другую проблему и другой набор данных, Нитце и его коллеги узнали, что в этих глобальных климатических процессах неожиданную роль играют бобры. Изначально, как отмечает ученый, его команда пыталась понять, как меняется водоемы Аляски из-за таяния вечной мерзлоты.

Анализируя спутниковые снимки окрестностей города Коцебу на западе Аляски, полученные за последние 20 лет, климатологи заметили, что там стало гораздо больше озер и других небольших водоемов. В результате их общая площадь увеличилась на 8,3%.

Пытаясь понять, с чем это связано, исследователи изучили отдельные новые водоемы и обнаружили, что половину из них построили бобры. Оказывается, эти грызуны находят котловины старых озер, которые высохли еще до наступления ледниковой эпохи, и строят в них дамбы. В результате эти водоемы заново заполняются водой.

За последние два десятилетия количество подобных дамб росло в геометрической прогрессии. В частности, на фотографиях окрестностей Коцебу 2002 года климатологи нашли всего две дамбы, тогда как в 2019 году их стало уже 98. Всего между 2010 и 2019 годами на западе Аляски число бобровых плотин выросло с 94 до 409.

По словам Нитце, в результате не только появились 56 новых озер, но и значительным образом ускорилось таяние вечной мерзлоты, которая находится под дном бывших сухих котловин, ведь теперь благодаря грызунам они заполнены теплой водой. Как предполагают исследователи, подобные процессы происходят не только на Аляске, но и в Канаде и в евразийских регионах с залежами вечной мерзлоты.

Все это, как считают ученые, может значительно ускорить таяние мерзлоты и запустить цепную реакцию, из-за чего она быстро исчезнет в ближайшее время. Это нужно учитывать при прогнозировании будущего Арктики и того, как будет меняться ее облик в ближайшие десятилетия, заключили ученые.