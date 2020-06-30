Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами

Американская компания Apple направила тестовые образцы новых компьютеров Mac mini на основе SoC A12Z Bionic, предназначенных для разработчиков-профессионалов, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Компания на прошлой неделе, в рамках презентации WWDC 2020, заявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров транснациональной корпорации Intel на CPU собственной разработки. В сети были опубликованы компанией фото тестовых образцов: эти варианты устройств предназначены на разработчиков.

Первые счастливчики уже получили новый компьютер, но это не навсегда: по условиям соглашения ПК будет необходимо вернуть обратно в Apple.

Первый ПК Mac появится уже в текущем 2020 году. Вся разработка нового гаджета займет около двух лет.

По условиям передачи компьютеров на тестирование, пользователям запрещено делать и выкладывать на них обзоры. Тем не менее, ожидается, что уже в ближайшее время в интернете будут опубликованы первые отзывы.

Сейчас Apple занимается разработкой новых смарт-очков.