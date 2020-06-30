Суд временно запретил издавать книгу племянницы Трампа

Суд в Покипси (штат Нью-Йорк) во вторник удовлетворил иск младшего брата президента США Дональда Трампа и временно запретил издавать книгу, в которой, как ожидается, будет раскрыта скандальная информация о семье американского лидера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал The Daily Beast.

Речь идет о книге племянницы президента США Мэри Трамп "Слишком много и никогда не хватает. Как моя семья создала самого опасного человека в мире" (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man). В ее описании в интернет-магазинах отмечается, что автор намерена "пролить свет на мрачную историю" семьи действующего американского лидера. Младший брат главы администрации США Роберт Трамп добивается того, чтобы суд запретил издание книги, которое запланировано на конец июля.

Временный запрет касается "публикации, печати и распространения самой книги, а также любых выдержек из нее", цитирует портал решение суда. "Предписание суда о временном запрете носит предварительный характер, хотя все же ограничивает свободу слова в политике и тем самым прямо нарушает первую поправку [к конституции США]. Мы опротестуем это решение немедленно", - заявил порталу адвокат автора книги Теадор Бутро.

На прошлой неделе суд по наследственным делам и опеке в нью-йоркском районе Куинс отказался наложить временный запрет на издание книги. В постановлении констатировалось, что данное дело не подпадает под юрисдикцию указанного суда. Роберт Трамп тогда подал новый иск в Покипси. Истец аргументировал свое требование запретить издание тем, что автор в 1990-х подписала соглашение, обязавшись не разглашать некую информацию о семье. Договоренности касались наследства.

Ранее The Daily Beast сообщал, что Мэри Трамп в книге расскажет о своей роли в расследовании газеты The New York Times. Издание утверждало, что Дональд Трамп с помощью налоговых схем забрал себе более $400 млн в пересчете на сегодняшние цены из бизнеса своего отца Фреда Трампа в сфере недвижимости.

Мэри Трамп является дочерью Фреда Трампа - младшего. Он страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа. По сведениям The Daily Beast, племянница главы государства обвинит в книге Дональда и Фреда Трампа в причастности к смерти ее отца. Ожидается, что книга Мэри Трамп будет издана примерно за три месяца до президентских выборов в США.