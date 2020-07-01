Трамп обсудил с королевой Великобритании открытие экономик после пандемии

Президент США Дональд Трамп обсудил во вторник по телефону с королевой Великобритании Елизаветой II сотрудничество в борьбе с пандемией и по открытию глобальных экономик. Об этом говорится в опубликованном в Twitter заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент США Дональд Трамп провел разговор с Ее Величеством Елизаветой II. Президент поздравил королеву с днем рождения, - отметил Дир. - Президент также выразил соболезнования в связи со смертью британцев в результате пандемии".

"Президент и королева обсудили тесное сотрудничество в борьбе с пандемией и по открытию глобальных экономик", - говорится в заявлении. Стороны также подчеркнули, что взаимодействие двух стран станет еще крепче.