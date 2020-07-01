США предрекли удвоение прироста новых случаев COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о риске возрастания числа прироста новых случаев коронавируса в стране в 2,5 раза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает CNBC.

Он отметил, что суточный прирост COVID-положительных тестов может вырасти до 100 тыс. в день.

«У нас сейчас 40 с лишним тысяч новых случаев в день. Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тысяч в день, если тенденция не изменится», — добавил Фаучи.

Главный инфекционист также выразил обеспокоенность в связи со статистикой распространения коронавирусной инфекции в США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.