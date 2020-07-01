В Пентагоне заявили, что вывод войск США из Германии усилит сдерживание России

План вывода 9 500 военнослужащих США из Германии утвержден, это усилит сдерживание России. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели брифинг для президента в понедельник касательно планов вывода из Германии 9 500 военнослужащих, - отмечается в тексте. - Это предложение, которое было одобрено, не только отвечает распоряжению президента, но также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, разовьет стратегическую маневренность США, а также операционную гибкость Европейского командования США".

"Руководство Пентагона ждет с нетерпением проведения брифингов для комитетов по делам вооруженных сил [обеих палат] Конгресса в ближайшие недели, а затем консультаций с союзниками по НАТО", - сказал представитель ведомства. По его словам, по мере обновления информация будет предоставлена персоналу, который может быть выведен из ФРГ.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. В настоящий момент, по его словам, в Германии размещены 52 тыс. американских военнослужащих. Президент вновь подверг критике Германию за то, что она, по его мнению, не тратит достаточно средств на поддержание коллективной обороны НАТО. Хозяин Белого дома потребовал от всех стран - участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП.