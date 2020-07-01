Четыре варианта вакцины от COVID-19 одобрены в США
В Соединенных Штатах ознакомились с рядом вариантов вакцин от коронавируса. Четыре из них было одобрены для клинических испытаний управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам главы FDA Стивена Хана, рассматриваются еще шесть потенциальных вариантов вакцин от инфекции.
«Четыре вакцины были одобрены для перехода к клиническим испытаниям», — сказал он.
Ранее американские власти запустили проект, который предполагает создание 300 млн доз вакцин от коронавируса к январю 2021 года.
В настоящее время в США число зараженных COVID-19 превысило 2,6 млн человек, умерли свыше 126 тыс. заболевших.
Лента новостей
Минздрав Азербайджана: Больные коронавирусом, лечащиеся на дому письменно обязуются не выходить на улицу
Президент Ильхам Алиев: Ежегодно иностранцы оставляют в Азербайджане где-то полтора-два миллиарда долларов
Президент Ильхам Алиев: Сейчас мы уделяем большое внимание, особенно в период пандемии, внутреннему туризму
Президент Ильхам Алиев: Надеемся на то, что по мере того, как пандемия будет снижаться, мы тоже будем открывать границы
Президент Ильхам Алиев: Материальная поддержка людям, которые работают в туристической отрасли, будет оказана до тех пор, пока отрасль начнет восстанавливаться
В Азербайджане выявлено 556 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 346, скончались 7 человек - Оперативный штаб
Главный инфекционист Азербайджана: Люди в основном заражаются на работе, в семье, общественном транспорте и местах массового скопления
Микаил Джаббаров: Пандемия и сопутствующие ограничения оказывают серьезное влияние на экономику Азербайджана