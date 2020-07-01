Четыре варианта вакцины от COVID-19 одобрены в США

В Соединенных Штатах ознакомились с рядом вариантов вакцин от коронавируса. Четыре из них было одобрены для клинических испытаний управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам главы FDA Стивена Хана, рассматриваются еще шесть потенциальных вариантов вакцин от инфекции.

«Четыре вакцины были одобрены для перехода к клиническим испытаниям», — сказал он.

Ранее американские власти запустили проект, который предполагает создание 300 млн доз вакцин от коронавируса к январю 2021 года.

В настоящее время в США число зараженных COVID-19 превысило 2,6 млн человек, умерли свыше 126 тыс. заболевших.