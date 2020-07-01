SpaceX сообщила о выводе на орбиту навигационного спутника для Космических сил США
Американская компания SpaceX во вторник вывела на орбиту навигационный спутник GPS третьего поколения, предназначенный для нужд Космических сил США. Об этом SpaceX сообщила в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Размещение космического аппарата с GPS-3 подтверждено", - говорится в сообщении компании, которой руководит предприниматель Илон Маск.
Это произошло примерно через полтора часа после пуска. Ракета-носитель Falcon 9 с навигационным спутником стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 16:10 по времени Восточного побережья США (23:10 мск). Специалисты SpaceX вернули на Землю первую ступень Falcon 9 для повторного применения. Этот элемент носителя приземлился на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане около побережья Флориды.
Это третий по счету запуск в космос навигационного спутника GPS третьего поколения. Первый такой аппарат был выведен SpaceX на орбиту в декабре 2018 года. Компания отмечала тогда, что спутник предназначается для ВВС США. В SpaceX подчеркивали, что аппарат разработан для "передачи информации о расположении, навигации и времени" в три раза точнее и при обеспечении "в восемь раз более высокой помехоустойчивости" по сравнению с прошлыми моделями.
Второй спутник GPS третьего поколения вывела на орбиту в августе 2019 года также для нужд ВВС США американская компания United Launch Alliance. В настоящее время в американскую группировку GPS входит 31 спутник.