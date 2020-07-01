Трамп обещает наложить запрет на проект военного бюджета с переименованием военных баз

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября), если в нем будет поправка о переименовании военных баз, названных в честь конфедератов. Об этом глава государства написал во вторник в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я наложу вето на военный бюджет, если в нем будет поправка Элизабет Уоррен (сенатор от штата Массачусетс, бывший претендент в кандидаты в президенты от Демократической партии - прим. ТАСС), которая приведет к переименованию (плюс многие другие плохие вещи) Форт-Брэгг, Форт Роберт Ли и многих других военных баз, с которых мы выиграли две мировые войны", - говорится в сообщении.

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя всех четверых участвовавших в задержании стражей порядка уволили, в последующие дни им были предъявлены обвинения.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.