Трамп предрек крах биржи в случае победы Байдена на выборах

Победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на ноябрьских выборах приведет к обрушению фондового рынка. С таким предостережением президент США республиканец Дональд Трамп выступил в среду в интервью телеканалу Fox Business, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили с учетом высокого уровня безработицы в США прокомментировать предложения демократа Байдена о повышении ставок налогообложения для состоятельных предпринимателей и корпораций. "Если так поступить, то рынки обрушатся. Я полагаю, что рыночные индексы могут достичь рекордно высоких показателей в начале следующего года или даже раньше", - ответил глава государства, имея в виду перспективу своего переизбрания на второй срок.

Республиканец упрекнул своего главного соперника на предстоящих президентских выборах в стремлении "поднять все налоги, чтобы увеличить расходы на чепуху и на то, что не срабатывает". "Я не считаю, что люди это поддержат. Демократы хотят поднять некоторые налоги, в конечном счете все налоги. Это убьет [фондовый] рынок, уничтожит все, что мы делаем, включая новые рабочие места", - продолжал Трамп, сравнив положение на бирже после вероятной победы представителя Демократической партии с похмельем.

"Если его [Байдена] изберут, то фондовая биржа окажется в состоянии сверхпохмелья и неминуемо рухнет", - предупредил он.