При стрельбе в Калифорнии пострадали четыре человека

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в американском Окленде (штат Калифорния).

Об этом в среду сообщила городская полиция в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отделение полиции Окленда оказывает помощь Калифорнийскому дорожному патрулю в связи со стрельбой <...> К настоящему времени есть данные о четверых пострадавших", - говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.