Помпео заявил, что США стремятся не допустить конкуренции со стороны Китая

США 2 июля 2020 08:03 (UTC+04:00)
Помпео заявил, что США стремятся не допустить конкуренции со стороны Китая

Администрация президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс в отношении КНР, стремясь "обратить вспять" политику Пекина. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Когда речь идет о несправедливой торговой практике Китая, мы требуем изменить ситуацию и вводим тарифы, - заявил он. - Когда Китай осуществляет в военной области действия, угрожающие США, мы предоставляем несколько сот миллиардов долларов Министерству обороны США, с тем чтобы обеспечить безопасность Америки". По словам Помпео, Коммунистическая партия Китая "стремится конкурировать по всему миру таким образом, который не сочетается с тем, что американцы и все демократические страны считают правильным". "Политика президента Трампа нацелена на то, чтобы обратить вспять такие тенденции", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, какие меры предпринимает администрация Трампа, для того чтобы не допустить в США товары, якобы изготовленные с использованием "подневольного труда" в Китае, Помпео подчеркнул, что США "решительно реагируют на действия китайцев сразу по нескольким направлениям, и одно из них - это вопрос о подневольном труде". "Мы призвали представителей бизнеса проверить их поставщиков и убедиться, что ничего подобного к нам не проникает", - заявил он и добавил при этом, что такой подход "поддержат и другие страны, в том числе мусульманские".

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