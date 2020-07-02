Состояние богатейшего человека мира Безоса обновило рекорд

Состояние богатейшего человека мира — главы компании Amazon — Джеффа Безоса подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает агентство Блумберг.

Таким образом, был обновлен предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года — тогда богатство Безоса насчитывало 167,7 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что новый рекорд стал возможным благодаря скачку стоимости акций Amazon — по итогам среды она выросла на 4,4%, до рекордных 2878,7 доллара за штуку.

За первое полугодие благосостояние Безоса выросло на 56,7 миллиарда долларов, и данная ситуация, как пишет агентство, "подчеркивает растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии".

В мае консалтинговая компания для малого бизнеса Comparisun опубликовала свой прогноз, согласно которому Безос имеет все шансы стать первым, чье состояние превысит один триллион долларов, уже в 2026 году. По данным журнала Forbes, опубликованным в начале апреля, Безос третий год подряд остается богатейшим человеком мира.