Число заявок на пособие по безработице в США за неделю составило 1,43 млн
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 июня, снизилось на 55 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели в 1,482 миллиона и составило 1,427 миллиона. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об єтом сообщило в четверг министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения показателя на 125 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели, до 1,355 миллиона. Первоначальный показатель прошлой недели составлял 1,48 миллиона. Это уже 13-ое подряд снижение после роста до рекордных 6,87 миллиона в начале апреля.
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