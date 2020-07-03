Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило рекордные 50 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные размещенные а сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.

По информации университета, в среду в США были выявлены 50 655 случаев заражения коронавирусом. В 38 из 50 штатов этот показатель растет на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов анализов превышает 5% и продолжает расти.

"Эти тревожные тенденции побудили власти 13 штатов приостановить реализацию планов возобновления работы предприятий. Еще шесть штатов обратили такие планы вспять и снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми", - отмечает университет.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во вторник на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса не исключил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране может достичь 100 тыс. в сутки. "Сейчас у нас более 40 тыс. новых случаев заражения в день. Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тыс. в день, если тенденция не изменится. И по этой причине я очень обеспокоен", - добавил он.

25 июня число зарегистрированных случаев инфицирования в США оказалось самым высоким за весь период пандемии - 39 972. С тех пор этот показатель несколько дней подряд превышал 40 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,71 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 128 439 человек.