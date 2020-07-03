Коронавирус: В США суточный рекорд заболеваемости, Франция ждет второй волны

Эпидемиологи в США призывают власти принять срочные меры по сдерживанию коронавируса, пока не поздно, ООН просит заморозить военные конфликты в мире хотя бы на три месяца, Франция готовится ко второй волне пандемии и запасается масками, сообщает Trend со ссылкой на BBC.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире насчитывается 10,7 млн заболевших и 516 тыс. умерших. Наиболее пострадавшей страной остаются США, значительно опережая другие страны мира по обоим показателям.

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Совет Безопасности ООН принял первую резолюцию с начала пандемии, в которой призывает все конфликтующие стороны в мире объявить прекращение огня сроком на три месяца, чтобы предотвратить дальнейшее распространение Covid-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что страны Ближнего Востока исчерпали все свои возможности в борьбе с коронавирусом. По словам экспертов ВОЗ, в зонах конфликта, таких как Сирия и Йемен, у медиков нет возможности контролировать распространение заболевания.

В США зафиксирован новый суточный рекорд заболеваемости - 52 тыс. новых случаев за один день. Хуже всего ситуация в таких крупных штатах, как Техас, Флорида и Калифорния. Некоторые штаты снова ввели карантин.

На фоне распространения инфекции Дональд Трамп изменил мнение о медицинских масках. Ранее он считал их бесполезными, но сейчас заявил, что поддерживает это средство защиты, хотя подчеркнул, что оно не является обязательным.

"Я за маски целиком и полностью", - сказал Трамп в среду телекомпании Fox Business Network. В ответ на вопрос, носил бы он сам маску или нет, президент ответил: "Если бы я оказался в трудной ситуации с людьми, то да, конечно". Трамп также сказал, что ему даже "немного нравится", как он выглядит в маске, и пошутил, что она делает его похожим на Одинокого рейнджера - персонажа американских вестернов, который борется с преступниками.

Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи предупредил, что если срочно не будет найден механизм сдерживания, эпидемия приобретет катастрофические масштабы.

"Мы очень сильно пострадали, хуже, чем любая другая страна, и по числу заболевших, и по числу умерших. Сейчас мы столкнулись с проблемой: в то время, как правительство пытается вернуть страну в относительно нормальное русло и частично открывает бизнесы, в отдельных штатах наблюдается резкий скачок заболеваемости", - сказал Фаучи в интервью Би-би-си.

Сравнивая меры, предпринятые в США и в Европе, он отметил, что многие европейские страны ввели локдаун в среднем на 97%, а в США только на 50%, что и привело к дальнейшему распространению вируса. По его мнению, многим в США, особенно молодым людям, не хватет социальной ответственности.

С начала эпидемии в США заболели почти 2,7 млн человек, умерли 128 тыс. Это худшие показатели в мире.

Во Франции ждут второй волны эпидемии. Власти страны рекомендуют компаниям и учреждениям сделать запас масок по меньшей мере на 10 недель. "Мы уже готовимся к началу следующего учебного года, и есть риск, что вирус вернется", - заявляют в министерстве экономики и финансов Франции.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в стране заболели почти 203 тыс. человек, умерли 29,8 тысяч. С начала июня Франция быстрыми темпами начала выходить из локдауна.

Сербия снова ввела карантинные меры в некоторых регионах страны, после того как статистика заболеваемости вновь пошла вверх. Страна вошла в недавно согласованный Евросоюзом список наиболее безопасных для посещения стран, однако Австрия заявляет, что может ввести ограничения для приезжающих из Сербии.

Норвежский телеканал NRK сообщает, что вебкамеры пограничной службы Норвегии зафиксировали, как люди въезжают в эту страну из Швеции, несмотря на то, что Осло ввел жесткие ограничения на сообщение с соседней страной.

В публикации NRK сказано, что при помощи этих вебкамер можно было следить за тем, есть ли на границе полицейские посты, чем и воспользовались некоторые нарушители. После того, как журналисты связались с пограничной службой по этому вопросу, вебкамеры на границе были отключены.

Финальный матч Кубка Дании по футболу пришлось прервать из-за того, что фанаты одной из команд отказались социально дистанцироваться на трибунах. Полиции пришлось вывести со стадиона целую группу людей, после чего игра возобновилась.

В странах Латинской Америки также наблюдается рост заболеваемости. В Бразилии, которая занимает второе место в мире после США по числу заболевших и умерших, от коронавируса скончались уже больше 60 тыс. человек.

В Южной Африке за последние сутки умерли 8100 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии. Ситуация в ЮАР - худшая на всем африканском континенте: почти 160 тыс. заболевших, 2749 умерших.

Министр здравоохранения Новой Зеландии ушел в отставку. Ранее стало известно, что он нарушал правила карантина, и общественность требовала от него публичных извинений.

Новая Зеландия считается страной, успешнее всех справившейся с эпидемией. Там заболели 1530 человек, умерли 22. Власти страны раньше других закрыли внешние границы и ввели локдаун.

Парламент Израиля проголосовал за то, чтобы на три недели разрешить службам безопасности доступ к информации, хранящейся в мобильных телефонах граждан с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Главным образом, будут отслеживаться места, которые посещал человек за 14 дней до того, как ему был поставлен диагноз. Власти пошли на такой шаг на фоне растущего числа заболевших.

Всего в Израиле инфицировано 26,2 тыс. человек, умерли - 322.