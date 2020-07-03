Американская колонна подверглась нападению на востоке Сирии

Колонна американской военной техники подверглась нападению в провинции Дейр-эз-Зор, расположенной на востоке Сирии. Об этом в пятницу сообщило сирийское государственное агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел у одной из деревень в восточной части провинции. Подробности происшествия и информация о возможных пострадавших пока не приводятся.