Один человек погиб и три пострадали при стрельбе в баре в Миссисипи

По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в субботу при стрельбе в баре в столице штата Миссисипи Джексоне. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни.

В свою очередь администрация шерифа округа, где произошел инцидент, в своем Twitter сообщила, что стрельба произошла после ссоры. Подозреваемый скрылся с места преступления.