День независимости США отметили в Вашингтоне воздушным парадом

Американские военные самолеты и вертолеты пролетели в субботу над центром Вашингтона в рамках мероприятия "Салют Америке - 2020", посвященного Дню независимости США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воздушном параде приняли участие как исторические воздушные суда, представлявшие различные эпохи авиастроения, начиная со Второй мировой войны, так и современная техника.

Началось мероприятие с пролета над Белым домом президентского "борта №1" - самолета Air Force One. Затем в небе появился военно-транспортный Bombardier Dash 8, с которого под звуки американского гимна на большую лужайку у резиденции президента США, именуемую Эллипсом, высадились парашютисты.

Основная часть авиапарада продолжилась после выступления президента США Дональда Трампа. В небе сначала появились самолеты времен Второй мировой войны, такие как Douglas DC-3, истребители P-51 Mustang, бомбардировщики B-17 Flying Fortress, а также B-29 Superfortress, известные тем, что сбросили атомные бомбы на Японию.

Эпоха Корейской войны была представлена самолетами Douglas A-26 Invader и истребителями Chance Vought F4U Corsair, период Вьетнамской войны - вертолетами Bell UH-1 Iroquois и Boeing CH-47 Chinook.

Над резиденцией американского президента пролетели также стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, до сих пор остающиеся составной частью американской ядерной триады. За ними последовали вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, стратегический бомбардировщик B-1.