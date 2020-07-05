В США за сутки коронавирусом заразились 45 тысяч человек

В США за сутки коронавирусом заразились 45 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, пишет университет Джонса Хопкинса.

Ранее три дня подряд суточный прирост превышал 50 тыс.

Всего в США коронавирусом заразились 2,8 млн, скончались 129 тыс., выздоровели 894 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.