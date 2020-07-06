Два небольших самолета столкнулись над озером в штате Айдахо

Два небольших самолета столкнулись над озером в северной части штата Айдахо, погибли восемь человек. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на представителя местного управления шерифа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, тела двух человек обнаружены. В числе погибших несовершеннолетние.

Обломки самолетов затонули. Ожидается, что их удастся поднять на поверхность в понедельник или во вторник.