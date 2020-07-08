У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло во вторник вечером у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, очаг стихии залегал на глубине 4,6 км. Эпицентр находился в 609 км к юго-западу от американского города Анкоридж (штат Аляска), где проживают примерно 290 тыс. человек.

Информации о пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.