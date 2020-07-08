США приветствуют обсуждение "пятеркой" СБ ООН вопросов контроля над вооружениями

Соединенные Штаты приветствуют предложение России обсуждать стратегические вопросы в рамках "пятерки" стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, РФ, США, Франция), но указывают на то, чтобы Китай был более открыт в этом формате. С таким заявлением выступил в среду спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на форуме по вопросам сотрудничества США и ЕС в сфере обороны. Эта онлайн-конференция была организована представительством ЕС в США и вашингтонским Институтом Брукингса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дипломата попросили прокомментировать предложение России провести саммит "пятерки" СБ ООН, чтобы, в частности, обсудить вопрос контроля над вооружениями.

"Формат "пятерки" имеет огромную ценность. "Пятерка" должна обсуждать стратегические вопросы, но мы не позволим этому формату стать механизмом, за которым скрывается Китай и благодаря которому он уклоняется от того, что должен делать. Китай, безусловно, - наименее транспарентная из всех стран "пятерки", и нам действительно нужно это изменить", - утверждал Биллингсли, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.