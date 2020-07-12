Во Флориде за сутки коронавирус выявили более чем у 15 тыс. человек

По меньшей мере 15 тыс. случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в штате Флорида. Как подчеркивает в воскресенье газета The New York Times, это наиболее высокий показатель суточного числа новых случаев заражения среди всех американских штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным департамента здравоохранения штата, за минувшие сутки инфекция была выявлена у 15 299 жителей Флориды. К настоящему моменту общее число заразившихся превышает 266 тыс., умерли более 4,2 тыс. человек.

Газета подчеркивает, что предыдущий антирекорд был установлен в середине апреля в штате Нью-Йорк. Тогда за сутки на его территории заражение коронавирусом было выявлено более чем у 12 тыс. человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135 тыс. человек.