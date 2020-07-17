Глава Пентагона запретил использовать флаги конфедератов на американских военных объектах
Министр обороны США Марк Эспер запретил использование флагов армии конфедератов на американских военных объектах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Шеф Пентагона опубликовал 17 июля у себя в Twitter меморандум, в котором перечислены флаги, которые можно вывешивать на объектах, находящихся в ведении Министерства обороны США. Флага армии Конфедерации в этом перечне нет.
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