США ввели санкции против 4 физлиц и одной компании КНР за причастность к обороту опиоидов
Вашингтон вводит санкции в отношении четырех физических лиц и одной компании из Китая за то, что они, по мнению американских властей, причастны к производству, продаже и распространению синтетических опиоидов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Минфина США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Фентанил и другие наркотики стали причиной ужасной разрухи среди общин по всей Америке. <...> США полны решимости привлечь наркоторговцев и тех, кто содействует их деятельности, к ответственности за страдания, которые они причиняют американским семьям", - приводятся в заявлении слова заместителя министра финансов Стивена Мнучина.
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