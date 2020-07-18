ВМС США начали расследование пожара на борту корабля Bonhomme Richard

США 18 июля 2020 01:13 (UTC+04:00)
ВМС США начали расследование пожара на борту корабля Bonhomme Richard

Командование Военно-морских сил США приступает к расследованию обстоятельств возникновения пожара на борту универсального десантного корабля Bonhomme Richard. Об этом сообщил в пятницу американский министр обороны Марк Эспер, пеердает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он подтвердил, что пожар на борту Bonhomme Richard, находящегося на базе ВМС в Сан-Диего (штат Калифорния), потушен. "У меня были [по этому поводу] контакты с министром ВМС. Получал донесения от начальника штаба ВМС", - сказал Эспер. Он вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли провел виртуальную встречу с личным составом, а также гражданскими служащими Пентагона и членами их семей.

"Начальник штаба ВМС сегодня находится там (в Сан-Диего - прим. ТАСС). ВМС проведет расследование случившегося. Это правильно. Но они также изучат состояние корабля, оценят ущерб", - заявил глава военного ведомства.

Кроме того, по его словам, штаб ВМС уже отдал командирам всех других кораблей приказы активизировать обучение личного состава навыкам борьбы с пожарами на борту. ВМС хотят "гарантировать, что у командиров имеются все необходимые ресурсы, что моряки обучены, занимаются противопожарной подготовкой", подчеркнул Эспер.

Возгорание на борту Bonhomme Richard было ликвидировано только в четверг. Корабль загорелся в воскресенье. Пострадали 63 человека. Корабль рассчитан более чем на тысячу человек личного состава. В момент возгорания на его борту находились около 160 военнослужащих.

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