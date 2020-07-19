Министр торговли США попал в больницу
Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован, сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, 82-летний Росс был вынужден обратиться за медицинской помощью "из-за небольших проблем (со здоровьем - прим. ТАСС), не имеющих отношения к коронавирусу". По данным телекомпании, чиновник "чувствует себя хорошо" и скоро, как ожидается, будет выписан из больницы. Других подробностей не приводится.
Американский Минторг Росс возглавляет с февраля 2017 года.
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