Канье Уэст объявил о первом мероприятии своей президентской кампании

Рэпер Канье Уэст проведет первое мероприятие своей предвыборной кампании на пост президента США 19 июля в Южной Каролине. Об этом сообщает Politico, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

На мероприятие будут допущены только зарегистрированные участники. Они все будут обязаны прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию.

18 июля Уэст в своем Twitter-аккаунте попросил избирателей проголосовать за включение его имени в бюллетени на президентских выборах в штате Южная Каролина. Он пояснил, что граждане могут сделать это как онлайн, так и на специально созданных площадках по всему штату.

Ранее сообщалось, что Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Он официально подал Форму №1. Из заявки следует, что рэпер будет баллотироваться от комитета «Канье 2020» в штате Оклахома. В качестве партии он указал аббревиатуру BDY, и благодаря этой игре слов он стал представителем «Вечеринки в честь дня рождения» (BDY Party).

15 июля консалтинговая компания Redfield & Wilton Strategies подсчитала долю граждан США, готовых поддержать на президентских выборах Канье Уэста. За него готовы отдать голос два процента американцев.