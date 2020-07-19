В США за сутки коронавирусом заразились почти 64 тысячи человек
В США за сутки коронавирусом заразились 63,7 тысячи человек, что увеличивает общее число жертв до 3,7 миллиона. Об этом пишет университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Отмечается, что скончались 140 тысяч, выздоровели 1,1 миллиона американцев.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тысяч человек.
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