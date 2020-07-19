В Иллинойсе 12 человек пострадали при стрельбе
По меньшей мере 12 человек пострадали рано утром в воскресенье после того, как неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория (штат Иллинойс). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила местная полиция.
По сведениям ее представителя Эми Дотсон, инцидент произошел в 04:42 по местному времени (13:42 GMT+4) в районе городской набережной, где собралось около 200 человек. Отмечается, что двое из 12 пострадавших получили ранения в спину и находятся в тяжелом состоянии. В то же время жизни получивших огнестрельные ранения ничего не угрожает.
В настоящее время проводится расследование деталей происшествия. Информация о подозреваемом и другие подробности стрельбы пока не приводятся.
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