В Иллинойсе 12 человек пострадали при стрельбе

По меньшей мере 12 человек пострадали рано утром в воскресенье после того, как неизвестный открыл огонь по собравшимся на набережной в городе Пеория (штат Иллинойс). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила местная полиция.

По сведениям ее представителя Эми Дотсон, инцидент произошел в 04:42 по местному времени (13:42 GMT+4) в районе городской набережной, где собралось около 200 человек. Отмечается, что двое из 12 пострадавших получили ранения в спину и находятся в тяжелом состоянии. В то же время жизни получивших огнестрельные ранения ничего не угрожает.

В настоящее время проводится расследование деталей происшествия. Информация о подозреваемом и другие подробности стрельбы пока не приводятся.