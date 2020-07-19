Трамп считает, что в случае победы Байдена США рискуют пойти по пути Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты рискуют пойти по пути Венесуэлы в случае возможной победы на выборах главы государства бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена. С таким заявлением Трамп выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он уничтожит нашу страну, но не своими руками. Это сделают радикальные левые [демократы]", - указал хозяин Белого дома. "Это та же самая идеология, которая охватила Венесуэлу, одну из самых богатых стран в мире. Теперь у них нет ни воды, ни еды, ни медицины", - констатировал Трамп.

Ранее президент США в Twitter подчеркнул, что "радикальные левые демократы, которые полностью контролируют Байдена", уничтожат США. "Невообразимые ужасы произойдут с Америкой", - заявил он.