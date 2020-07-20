Один человек погиб, восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб, еще по меньшей мере восемь получили ранения в результате стрельбы, произошедшей 19 июля вечером в Вашингтоне.
Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на местную полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В настоящее время ведется поиск подозреваемого. Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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