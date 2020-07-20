Республиканцы призвали Трампа принять меры в ответ на кибератаки из Китая

Группа конгрессменов-республиканцев в понедельник направила письмо президенту США Дональду Трампу с призывом принять меры против "связанных с Китаем хакеров", в том числе с помощью введения санкций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем усилия вашей администрации, направленные на активизацию расследования в отношении этих киберпреступников и привлечение их к ответственности. Чтобы направить четкий сигнал КНР, однако, мы также призываем вас рассмотреть возможность использовать свои полномочия для введения санкций против связанных с КНР хакеров, как ваша администрация уже неоднократно делала в отношении других иностранных граждан", - говорится в письме, направленном главе Белого дома старшим республиканцем комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом (от штата Техас), а также старшими республиканцами комитета по энергетике и торговле и комитета по финансовым службам Грегом Уолденом (от штата Орегон) и Патриком Макгенри (от штата Северная Каролина).

По утверждению конгрессменов, КНР "в течение многих лет" осуществляла кибератаки против "американцев, финансовых институтов и даже самого правительства США". Однако Вашингтон, по их мнению, не принимал действенных ответных мер, надеясь на "усиление экономического сотрудничества и углубление дипломатических связей" с Пекином. Это, по словам республиканцев, должны было привести Китай к сближению с "экономической и политической системой" США. "К сожалению, результат оказался противоположный", - убеждены они. В результате этого Китай, по их мнению, теперь "угрожает США и международной безопасности".

Американские спецслужбы неоднократно утверждали, что хакеры из КНР совершают кибератаки, направленные против США. Так, ФБР в мае заявило, что Китай якобы стоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся связанными с коронавирусом исследованиями, в том числе разработкой вакцины. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал эти обвинения Соединенных Штатов "клеветой". По словам дипломата, "Китай является одним из наиболее пострадавших от кибератак государств" и выступает "решительно против любых форм кибератак".