В США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов
Члены палаты представителей Конгресса США одобрили поправку, которая позволит запретить сотрудникам госорганов страны использовать приложение TikTok. Об этом сообщается на сайте нижней палаты, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Соответствующая инициатива была внесена в проект оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября.
Голоса «за» отдали 336 членов Конгресса, а «против» — 71 законодатель.
Согласно поправкам, китайское приложение TikTok может «представлять угрозу» для национальной безопасности страны. По мнению конгрессменов, сервис может собирать данные американских граждан для совершения кибератак на США в будущем.
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