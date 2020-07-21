Еще у пяти военнослужащих США в Японии выявили коронавирус

По меньшей мере пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены во вторник среди военнослужащих США в южной японской префектуре Окинава. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что все заболевшие служат на авиабазе Футэмма в городе Гинован. Таким образом, общее число инфицированных американских военных на Окинаве достигло 148.

11 июля власти Окинавы сообщили, что на авиабазе Футэмма и базе Кэмп-Хансэн введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай заражения среди военнослужащих США. 10 июля военное командование морской пехоты США в Японии приняло решение вернуть ограничения для военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 26,5 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 001.

Всего в стране выздоровели порядка 20 тыс. человек. При этом 47 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.