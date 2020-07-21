Министр обороны США заявил, что надеется посетить Китай до конца года

Министр обороны США Марк Эспер выразил надежду, что до конца года сможет посетить Китай для обсуждения взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я неоднократно лично разговаривал с моим коллегой из КНР. И до конца года я надеюсь посетить КНР впервые в качестве министра обороны для развития сотрудничества в областях, где у нас есть общие интересы, а также для создания систем контактов в кризисных ситуациях и укрепления наших намерений открыто конкурировать в системе международных отношений, частью которой мы с ними являемся", - сказал Эспер во вторник, выступая в видеоформате в Международном институте стратегических исследований. Трансляция его выступления велась на сайте института.