Министр обороны США заявил, что надеется посетить Китай до конца года
Министр обороны США Марк Эспер выразил надежду, что до конца года сможет посетить Китай для обсуждения взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я неоднократно лично разговаривал с моим коллегой из КНР. И до конца года я надеюсь посетить КНР впервые в качестве министра обороны для развития сотрудничества в областях, где у нас есть общие интересы, а также для создания систем контактов в кризисных ситуациях и укрепления наших намерений открыто конкурировать в системе международных отношений, частью которой мы с ними являемся", - сказал Эспер во вторник, выступая в видеоформате в Международном институте стратегических исследований. Трансляция его выступления велась на сайте института.
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидам войны в Баку (ФОТО)
МИД Азербайджана: Временный поверенный в делах Сербии не имеет информации об отправке Армении вооружения (ФОТО)
Агентство пищевой безопасности Азербайджана изъяло из продажи свыше 25 тыс бутылок просроченной воды (ФОТО)
Среди нас есть лжепатриоты, толкающие людей на провокации - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО)