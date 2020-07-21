TikTok планирует создать еще 10 тыс. рабочих мест на территории США

Приложение TikTok планирует в ближайшие три года создать 10 тыс. новых рабочих мест на территории США в связи с ростом числа американских пользователей. Об этом сообщил портал Axios, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это поддержит огромный рост (числа пользователей) в стране и соответствует нашей стратегии создания наших команд там, где у нас есть пользователи", - сообщил представитель приложения Джош Гартнер.

Он уточнил, что рабочие места будут созданы в сферах инженерии, продаж, управления контентом и обслуживания клиентов. В первую очередь, новые вакансии появятся в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Флорида и Теннесси.