США намерены добиваться отказа от создания ракет с ядерной силовой установкой

Соединенные Штаты в ходе переговоров с Россией по контролю над вооружениями намерены добиваться отказа от создания некоторых новых видов вооружения, таких как ракеты с ядерной силовой установкой. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос, намерена ли американская администрация включать новые стратегические вооружения, создаваемые Россией, в договор с Москвой по контролю над вооружениями. "Некоторые из этих вооружений будут включены просто потому, что в случае с гиперзвуковым оружием с ядерными боеголовками, когда оно размещено на межконтинентальных баллистических ракетах, оно [автоматически] включается. И мы ясно дали понять, что дело обстоит именно так и это даже не обсуждается", - ответил Биллингсли, который как спецпредставитель американского лидера работает в структуре Госдепартамента США.

"Но в случае с некоторыми другими вооружениями я бы не хотел говорить, что их надо включать, потому что, честно говоря, мы считаем, что они вообще не должны существовать. Кому вообще нужно иметь крылатую ракету с ядерной силовой установкой? Это же просто-напросто летающий "Чернобыль". Подумайте только о радиоактивном шлейфе, который она будет за собой оставлять. Нет никаких веских доводов, никакой нормальной логики, чтобы вообще иметь такие апокалиптические вооружения", - считает американский дипломат.

"Я ясно говорил своим российским коллегам, что это неимоверная трата средств и им нужно прекратить это и отложить в сторону подобные дестабилизирующие идеи", - убежден Биллингсли.

Слушания в комитете были посвящены рассмотрению кандидатуры Биллингсли, которая была выдвинута в мае президентом Дональдом Трампом по совместительству на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.