Трамп допустил, что ситуация с коронавирусом в США может еще ухудшиться

Ситуация вокруг распространения коронавируса в Соединенных Штатах может еще ухудшиться. Это признал во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В некоторых частях нашей страны дела обстоят очень хорошо, другие - похуже. К сожалению, это, вероятно, ухудшится, прежде чем начнет улучшаться. Мне такое говорить не нравится, но таковы реалии. Так у нас. Посмотрите на мир в целом, это и во всем мире", - сказал американский лидер, комментируя ход борьбы с пандемией в США.