Трамп: сохранение ограничений в США из-за COVID-19 привело бы к серьезному спаду экономики

Сохранение на постоянной основе жестких ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, привело бы к тяжелому экономическому спаду и катастрофическим последствиям для сферы здравоохранения страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Жесткие ограничения на постоянной основе никогда не рассматривались в качестве варианта <...> Это было бы совершенно иррационально, привело бы к тяжелому экономическому спаду и катастрофическим последствиям для сферы здравоохранения", - отметил президент.

По его словам, власти смогли спасти жизнь миллионов американцев, приняв решение ввести ограничительные меры. "Но сейчас мы очень хорошо осведомлены об этой болезни", - добавил глава государства.

В конце весны все американские штаты начали постепенно облегчать введенные ограничительные меры. После резкого скачка числа случаев заболеваний летом некоторые губернаторы приняли решение возобновить действие жестких мер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 3,85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 141,4 тыс. человек.