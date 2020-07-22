У берегов Аляски произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в среду у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, очаг стихии залегал на глубине 13 км. Эпицентр находился в 836 км к юго-западу от города Анкоридж (штат Аляска), где проживают примерно 298 тыс. человек.