Трамп допустил закрытие других дипмиссий Китая в США вслед за консульством в Хьюстоне

Американская администрация не исключает, что примет решение закрыть еще какие-то дипломатические представительства Китая в США вслед за генеральным консульством в Хьюстоне (штат Техас).

Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается закрытия дополнительных посольств (дипмиссий), то это всегда возможно", - сказал руководитель администрации США.