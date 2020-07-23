Трамп допустил закрытие других дипмиссий Китая в США вслед за консульством в Хьюстоне
Американская администрация не исключает, что примет решение закрыть еще какие-то дипломатические представительства Китая в США вслед за генеральным консульством в Хьюстоне (штат Техас).
Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Что касается закрытия дополнительных посольств (дипмиссий), то это всегда возможно", - сказал руководитель администрации США.
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