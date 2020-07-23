Трамп заявил Путину о надежде избежать трехсторонней гонки вооружений с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе телефонного разговора заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину, что надеется избежать дорогостоящей гонки вооружений с РФ и КНР и рассчитывает на прогресс на переговорах по контролю над вооружениями в Вене. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном Белым домом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент Трамп вновь заявил о своей надежде избежать дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений между КНР, РФ и США, а также [заявил, что] с нетерпением ждет прогресса на предстоящих переговорах по контролю над вооружениями в Вене", - говорится в сообщении.
Кроме этого, лидеры обсудили усилия по борьбе с пандемией коронавируса, а также важные двусторонние и глобальные вопросы.
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