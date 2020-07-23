Суд в США вновь отпустил из тюрьмы под домашний арест бывшего юриста Трампа

Суд в США постановил отпустить из тюрьмы под домашний арест бывшего юриста американского президента Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, судья федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк признала, что решение о повторном переводе Коэна в тюрьму нарушало его право на свободу слова. Таким образом, правосудие согласилось с доводами правозащитников и адвокатов Коэна, которые настаивали на том, что решение о его переводе в тюрьму было продиктовано планами бывшего юриста Трампа опубликовать книгу о работе с президентом.

Адвокаты Коэна и организация "Американский союз защиты гражданских свобод" ранее на этой неделе через суд потребовали от Минюста США отменить решение о возвращении экс-адвоката Трампа в тюрьму в штате Нью-Йорк. Они подчеркнули, что данная мера была принята из-за планов Коэна выпустить мемуары, в которых, как ожидается, он расскажет о работе с Трампом. Экс-адвокат якобы намерен заострить в книге внимание на том, что действующий президент США ранее неоднократно допускал расистские высказывания.

Министерство юстиции США в свою очередь отмечало, что это решение не имело отношения к планам бывшего юриста Трампа выпустить книгу с критикой в отношении хозяина Белого дома. По указанию Минюста, решение о переводе в тюрьму было принято в связи с его отказом в полной мере соблюдать условия домашнего ареста, в том числе носить электронный браслет.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Часть этих средств была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.

Из-за пандемии нового коронавируса в мае Коэн был переведен под домашний арест, однако 9 июля он был снова отправлен в тюрьму. Это произошло через несколько дней после того, как Коэн в Twitter сообщил о намерении в конце сентября опубликовать книгу, в которой он планировал рассказать о годах работы с Трампом.