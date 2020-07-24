Трамп отменил съезд партии, где объявят кандидата в президенты
Президент США Дональд Трамп объявил, что решил отменить часть съезда республиканцев, которую планировалось провести в конце августа в Джексонвилле, штат Флорида, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
На грядущем съезде должны объявить, будет ли Трамп кандидатом в президенты от Республиканской партии на ближайших выборах. Ранее планировалось провести его в штате Северная Каролина. Затем организаторы перенесли все массовые мероприятия во Флориду, но в последнее время там выросла заболеваемость коронавирусом.
Официальная часть съезда пройдет с ограниченным числом участников в Северной Каролине. Массовых мероприятий не будет вообще.
Трамп пояснил, что собирается обратиться к сторонникам, но не вживую, а онлайн.
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