Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая

США 24 июля 2020 02:28 (UTC+04:00)
Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая

Прежняя система взаимодействия Соединенных Штатов и Китая потерпела крах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда. Трансляция велась на сайте Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом Помпео отметил, что США не должны возвращаться к прежней политике взаимодействия с китайской стороной.

Кроме того, госсекретарь также поддержал заявления президента США Дональда Трампа о потребности страны в новой стратегии, которая смогла бы защитить американский образ жизни и экономику.

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