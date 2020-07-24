Помпео заявил о крахе системы отношений США и Китая

Прежняя система взаимодействия Соединенных Штатов и Китая потерпела крах, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда. Трансляция велась на сайте Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом Помпео отметил, что США не должны возвращаться к прежней политике взаимодействия с китайской стороной.

Кроме того, госсекретарь также поддержал заявления президента США Дональда Трампа о потребности страны в новой стратегии, которая смогла бы защитить американский образ жизни и экономику.