Трамп сообщил, что Китай начал закупать агропродукцию США в рекордных размерах

Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции в рекордных объемах, однако Вашингтон считает, что значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. С таким заявлением выступил в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Говоря о Китае. Торговая сделка теперь значит для меня меньше, чем тогда, когда я ее заключил. Когда я ее заключил, это была отличная сделка", - утверждал американский лидер.

Согласно изложенной им информации, китайская сторона в реализации сделки бьет рекорды по объемам закупаемой у США агропромышленной продукции. "Они ставят рекорды. Вчера [в среду] был день рекорда по кукурузе. Они закупили кукурузу в большем, чем когда бы то ни было, объеме. И такая ситуация была два-три дня - с соевыми бобами и прочим. Однако это просто значит для меня [теперь] намного меньше. Вы можете это понять? Значит [теперь] для меня просто намного меньше", - сказал Трамп.

С его точки зрения, распространение в мире нового коронавируса на ранних этапах "можно было остановить быстро". "Однако по какой-то причине этого не случилось. И мы выясним, что это была за причина", - заявил глава администрации США.