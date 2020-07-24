Пентагон: F-15 сопровождал самолет Ирана с учетом международных стандартов
Истребитель F-15 в четверг держался на безопасном расстоянии от пассажирского самолета иранской авиакомпании Mahan Air ("Махан эйр") в небе над Сирией, проводил сопровождение с учетом международных стандартов. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан в ответ на просьбу прокомментировать инцидент, передает Trend.
"Как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как пассажирский самолет [компании] Mahan Air ("Махан эйр"), F-15 благополучно увеличил дистанцию от самолета. Профессиональное сопровождение проводилось в соответствии с международными стандартами", - утверждал он. Урбан говорил об одном истребителе F-15, ранее сообщалось, что их было два.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Азерсу, мелиорационные структуры активизировались только при обсуждении государственной инвестиционной программы, интересуясь тем, какая им доля выпадет из государственного бюджета
Президент Ильхам Алиев: Проблемы питьевой воды и мелиорации находятся в центре внимания. Все должностные лица, допускающие просчеты, равнодушно относящиеся к данному вопросу, должны быть наказаны
Президент Ильхам Алиев: В последнее время я ежедневно получаю письма с мест. В результате засухи, а в ряде случаев равнодушного отношения соответствующих структур возникли очень серьезные проблемы
Президент Ильхам Алиев: Обеспечение питьевой и оросительной водой в Азербайджане должно достигнуть 100 процентов
Президент Ильхам Алиев: Сегодня нашу энергетическую безопасность обеспечивают более 30 электростанций
Минобразования Азербайджана прокомментировало некоторые вопросы в связи с конкурсом по приему на работу учителей
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает конкретных предложений от сопредседателей по предметным переговорам по карабахскому конфликту
Захарова: Россия предпринимает конкретные шаги для предотвращения дальнейшей эскалации на азербайджано-армянской границе
Вы видели черно-белые фото азербайджанских ретро-фильмов? Уникальный архив Пярвиза Гулиева! (ВИДЕО, ФОТО)
Генерал-полковник Магеррам Алиев: Армения должна знать, что любая ее провокация приведет к тяжелому поражению и позорному краху
Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева
Власти Армении способны вовлечь в свои грязные дела армянские террористические организации — МИД Азербайджана